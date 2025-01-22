Слуцкий назвал перебором начинать все заседания Госдумы с гимна РФ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что начинать каждое заседание нижней палаты парламента с гимна РФ по примеру томских депутатов будет перебором. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее депутаты Городской думы Томска согласились исполнять гимн в начале собраний. Председатель гордумы Сергей Сеченов отмечал, что таким образом они будут демонстрировать патриотизм и отсутствие стеснения символов своего государства.

«Я думаю, что это — перебор. Мы с уважением относимся к нашему гимну и к другим государственным атрибутам. Но каждое заседание — это, наверное, перебор», — прокомментировал инициативу депутатов Слуцкий.

Он добавил, что томские парламентарии имеют право принимать собственные решения на этот счет и отличаться этим от остальных депутатов в России.