Захарова назвала единственный элемент предсказуемости внешней политики США

Единственным элементом предсказуемости внешней политики Соединенных Штатов является ее непредсказуемость. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, о чем писала «Парламентская газета». Он стал первым американским главой за последние 120 лет, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

По мнению Захаровой, предсказуемость действий США ограничена сроком в четыре года, после чего следует ожидать очередной «непредсказуемый разворот».

«Единственным предсказуемым элементом американской политики — тут уже симбиоз внешней и внутренней политики — является ее абсолютная непредсказуемость. То есть мы знаем, что она будет меняться, и что эти изменения будут, в том числе, на 180 градусов», — сказала дипломат.

Как ранее отметил политолог Алексей Кочетков, Трамп будет вынужден придерживаться тех направлений в политике, которые озвучил во время своей инаугурационной речи. В беседе с газетой «Петербургский дневник» он также напомнил, что перед вступлением в должность Трамп пообещал как можно быстрее встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным и остановить украинский конфликт. США нечего предложить России в этом вопросе, но они продолжат давить на Москву с целью обмануть, заявил Кочетков.