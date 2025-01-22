Контакт президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не согласован, но внутренняя подготовка к нему ведется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, если Москва услышит «что-то более внятное и конкретное из Вашингтона», то, вероятно, займется согласованием графиков и решением иных организационных моментов.

Ранее Трамп заявлял, что переговоры с Кремлем о его встрече с Путиным уже идут. Также он говорил о готовности Владимира Зеленского к сделке по российско-украинскому конфликту.

В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

22 января Wall Street Journal сообщила, что американский президент поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение 100 дней.