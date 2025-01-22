Россия активно ведет внутреннюю подготовку к диалогу с Трампом

Власти России активно ведут внутреннюю подготовку к возможному диалогу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду, 22 января, сообщил заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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При этом он уточнил, что сам контакт президента России Владимира Путина и американского лидера Трампа пока не согласован.

— Контакт пока не согласован, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что в скором времени состоится диалог между ним и российским лидером. Касаемо сроков завершения конфликта на Украине Трамп ответил, что дать какую-либо оценку можно будет лишь после разговора с Путиным.

Также американский президент уточнил, что глава Украины Владимир Зеленский готов к заключению «сделки» с Россией. Он считает, что страна потратила слишком большое количество денег на оказание финансовой и военной помощи Украине.

Глава США Дональд Трамп уже издал несколько первых указов на посту президента страны. В первую очередь он остановил какую-либо помощь иностранным странам на 90 дней. В этот список входит Украина.