Памфилова: Запад пытается уничтожить экономику РФ и Белоруссии через санкции

Западное «агрессивное большинство», фактически объявив России войну, пытается уничтожить экономики Москвы и Минска при помощи санкций, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

Запад обвинили в фактическом объявлении войны РФ и Белоруссии
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Председатель Центризбиркома также назвала верным решение белорусских властей не проводить за границей голосование на президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января проходит этап досрочного голосования. Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Что известно о кандидатах на пост президента Белоруссии

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

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