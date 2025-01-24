Запад обвинили в фактическом объявлении войны РФ и Белоруссии

Западное «агрессивное большинство», фактически объявив России войну, пытается уничтожить экономики Москвы и Минска при помощи санкций, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

Председатель Центризбиркома также назвала верным решение белорусских властей не проводить за границей голосование на президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января проходит этап досрочного голосования. Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Что известно о кандидатах на пост президента Белоруссии

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.