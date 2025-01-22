Президент США Дональд Трамп не сможет закончить украинский конфликт за 100 дней, как обещает, заявил член думского комитета по обороне Виктор Заварзин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий обратил внимание, что глава Белого дома сейчас делает очень много заявлений, поэтому комментировать их нет смысла.

Депутат подчеркнул, что пока со стороны Трампа не видно никакого прогресса. Парламентарий уточнил, что президент США не созванивался с российским лидером Владимиром Путиным и не выходил с ним на контакт. Он добавил, что мало верит в возможность такого скорого завершения украинского конфликта.

От Трампа высказываний сейчас очень много. Что тут комментировать. Посмотрим, увидим четко. Заявление есть нашего министра иностранных дел [Сергея Лаврова]. Я пока не вижу какого-то большого прогресса. Еще не было ни звонка, ни контакта. Я пока мало верю в это. Я не верю в это, — высказался Заварзин.

В России ответили на сообщения о приказе Трампа закончить конфликт на Украине

Трамп ранее поставил задачу перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом завершить конфликт за 100 дней. Новый глава Белого дома намерен лично контролировать ход переговорного процесса. При этом отмечается, что сам спецпосланник не будет допущен до каких-либо реальных переговоров между Москвой и Вашингтоном.