Лавров озвучил требование по урегулированию конфликта на Украине

При урегулировании российско-украинского конфликта обязательны юридические договоренности, которые невозможно нарушить.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, закрепляющих механизм невозможности их нарушения», — сообщил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Трансляция ведется на официальном сайте российского МИД.

В Совфеде назвали ключ к завершению конфликта на Украине за 100 дней

Ранее и Лавров, и президент РФ Владимир Путин неоднократно заявляли, что основными условиями России для прекращения конфликта является выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО. При это глава государства и глава МИД России подчеркивали, что российская сторона готова к переговорам в любой момент.