Рябков высказался об отношениях России и США

Приход республиканца Дональда Трампа к власти после победы на выборах в США открыл небольшое окно возможностей для отношений Москвы и Вашингтона, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления в Институте США и Канады РАН.

Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома [Джо Байдена], на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей, — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы МИД утверждал, что телефонные контакты между Россией и США будут возможны после инаугурации Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия «открыта к диалогу». Также замминистра добавил, что каждая новая американская администрация всегда формирует для себя текущую повестку дня, а РФ придерживается принципов взаимного уважения и равноправия.