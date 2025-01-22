В Госдуме ответили, почему Сирия расторгла с Россией соглашение о Тартусе

Сирия расторгла с Россией инвестиционное соглашение о Тартусе, поскольку РФ стало сложно выполнять взятые на себя обязательства, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это никак не связанно с российскими базами в Сирии. Разрыв соглашения связан с тем, что Россия, в свое время, взяла на себя ответственность по обслуживанию в порте, а сейчас эта помощь резко сократила.

Я думаю, что это не связано с судьбой наших баз. Это связано с тем, что мы брали, в свое время, на себя ответственность по обслуживанию, гражданскому обслуживанию в порте, потому что оказывали помощь. Сейчас наше присутствие там резко сократилось, и, очевидно, нам просто сложно выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому не стоит связывать эту информацию с нашими военными базами, это немножко другое, — поделился Чепа.

Ранее стало известно, что новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Сообщается, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией объекта, а все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.