В Совфеде ответили на слухи о просьбах снять неприкосновенность с сенатора Голубева

Комитет верхней палаты российского парламента по регламенту не получал никаких запросов на снятие неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области и действующего члена Совета Федерации РФ Василия Голубева. Об этом заявил председатель комитета Вячеслав Тимченко, сообщает РБК.

Таким образом сенатор прокомментировал публикацию издания 161.ru о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала снять неприкосновенность с экс-руководителя региона. По информации журналистов, надзорный орган направил «срочный запрос» в связи с началом расследования о закупках министерства транспорта Ростовской области.

Как сказал Тимченко, в возглавляемый им комитет соответствующие документы не поступали.

При этом сотрудники РБК обратились в приемную Голубева в Совфеде РФ и попросили прокомментировать ситуацию. Однако там отказались разговаривать с корреспондентами.

Голубев занимал пост губернатора Ростовской области в период с 2010 по 2024 годы. 4 ноября прошлого года он ушел в отставку, объяснив свое решение сменой места работы. Вскоре после этого политик стал депутатом регионального Законодательного собрания, а позже — сенатором.

19 января 2025 года издание 161.ru со ссылкой на источник написало, что Голубев может стать одним из фигурантов дела о махинациях в министерстве транспорта Ростовской области.

Ранее в Ростовской области задержали министра транспорта региона Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.