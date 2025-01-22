В Совфеде ответили на идею Бурляева расследовать гибель Лермонтова

Не стоит отвлекать Следственный комитет России на расследование гибели писателя и поэта Михаила Лермонтова, заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, комментируя идею депутата Госдумы Николая Бурляева. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что у СК РФ достаточно много важных задач.

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В погоне за вниманием политики не только вносят сомнительные инициативы и запреты, но и занимаются откровенно странными вещами. У Следственного комитета и без того много важных задач. Печально, что некоторые депутаты позволяют себе отнимать время ведомства таким информационным шумом, — высказался Гибатдинов.

Сенатор выразил надежду, что в следующий раз парламентарии не пойдут в своих предложениях еще дальше. По его словам, таким образом можно дойти до обнародования списка военных преступлений Чингисхана.

Самое главное, чтобы в следующий раз никто из парламентариев не решил пойти дальше, предложив, например, обнародовать список военных преступлений Чингисхана или расследовать обстоятельства гибели царевича Дмитрия, — заключил сенатор.

Бурляев ранее направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Согласно документу, многие годы специалисты говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.