Женам мобилизованных хотят дать приоритет при трудоустройстве

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет 22 января в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных преимущественным правом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

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Изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".

Помимо этого, жены мобилизованных в случае принятия законопроекта смогут в приоритетном порядке получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю заработную плату на весь период учебы. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных, "защищающих Родину на линии боевого соприкосновения".

Действующее законодательство закрепляет такие социальные гарантии только за женами профессиональных военнослужащих, утверждают авторы законопроекта.