Женам мобилизованных хотят дать приоритет при трудоустройстве

В ГД внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при трудоустройстве
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет 22 января в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных преимущественным правом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".
Помимо этого, жены мобилизованных в случае принятия законопроекта смогут в приоритетном порядке получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю заработную плату на весь период учебы. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных, "защищающих Родину на линии боевого соприкосновения".
Действующее законодательство закрепляет такие социальные гарантии только за женами профессиональных военнослужащих, утверждают авторы законопроекта.
"Мы не можем позволить, чтобы жены мобилизованных сталкивались с проблемами при трудоустройстве, и уж тем более стояли под угрозой увольнения из-за того, что работодатель решил сократить штат сотрудников. Пока наши бойцы выполняют поставленную задачу, государство должно позаботиться об их семьях, создать все условия для профессионального развития их жен, защитить их от сокращения, дать им возможность карьерного роста, гарантии и полную уверенность в завтрашнем дне", - рассказал замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.