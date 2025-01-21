Президенты России и Египта провели телефонный разговор

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили укрепление двусторонних отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В том числе речь шла о проекте строительства российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, сообщила канцелярия египетского лидера. Кроме того, обсуждали план строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Также лидеры двух стран говорили об обстановке на Ближнем Востоке и затронули тему соглашения о прекращении огня в секторе Газа и ситуацию в Ливане и Сирии.