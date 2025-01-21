Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. В результате ЧП погибли 66 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводится обращение Путина на сайте Кремля.

В Турции из-за пожара в отеле задержали четыре человека

Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном здании отеля на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Количество погибших возросло до 66, еще 51 человек пострадал.