Медведев заговорил на китайском

Дистанционные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые оказались своеобразным комментарием к инаугурации Дональда Трампа на пост президента США, доказывают многополярность современного мира. Об этом во вторник, 21 января, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По словам чиновника, переговоры Москвы и Пекина среди прочего указывают на нежелание мирового сообщества признавать всеобъемлющие доминирование Вашингтона. Зампред Собвеза подчеркнул, что все это знаменует конец «золотого века Америки».

— Вместе сделаем мир лучше, — написал Медведев в своем Telegram-канале, продублировав фразу на китайском языке.

Путин и Си Цзиньпин 21 января провели разговор по видеосвязи. Лидер КНР заявил о готовности вместе вывести отношения Китая и России на новую высоту, противостоять внешней неопределенности. Президент РФ в свою очередь отметил, что совместная работа Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль в мире.

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков также сообщил, что Китай пригласил Путина принять участие в праздновании, которое пройдет в Пекине в сентябре 2025 года и будет посвящено 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.