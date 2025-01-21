Медведев прокомментировал заявления Трампа на инаугурации

Современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», а в развитии всего человечества. Так у себя в Telegram-канале прокомментировал слова президента США Дональда Трампа во время инаугурации зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он указал, что сегодня президент России Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином в формате видеоконференции. По словам Медведева, их диалог после инаугурации Трампа стал «лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства РФ и КНР».

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«И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чем театрально вчера заявил президент США, а в развитии и процветании всего человечества», — добавил он.

Вчера, 20 января, Трамп официально вступил в должность президента США, став 47-м по счету главой государства. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что с его приходом в Соединенных Штатах начинается «золотой век».