В КПРФ высказались об идее захоронить тело Ленина

Вопрос захоронения тела Владимира Ленина является решенным, заявил депутат от партии КПРФ Александр Ющенко. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что данная тема поднимается с целью дестабилизации общества. По его словам, Ленин захоронен, исходя из традиций, ниже двух метров уровня земли.

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Это тема, которая постоянно поднимается, она поднимается с целью дестабилизации общества, с целью будоражения, с целью определенных диверсий в отношении нашей страны, внутри страны. Других целей и задач не вижу. Если кого-то интересует, почему, где, что и как, на это давно ответили. Захоронен, исходя из традиции захоронения, ниже двух метров уровня земли. Решение было принято съездом народных депутатов, — пояснил Ющенко.

Депутат уточнил, что идеология Ленина связана с сохранением государства и его созданием в нынешнем виде. По его словам, фигура вождя коммунизма является символом борьбы трудового народа против капитала.

Идеология Ленина связана с сохранением нашего государства и, соответственно, созданием его и конкурентоспособным, и сильным, и единым. Это борьба трудового народа против давления капитала, против абсолютного беспредельного разгула капитала, который сегодня имеет место в глобальном мире, — заключил парламентарий.

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил, что захоронение тела Ленина станет шагом к национальному примирению в РФ. Парламентарий обратил внимание, что мавзолей на Красной площади стал камнем преткновения для российского общества.