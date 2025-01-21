Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией

Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.