Путин рассказал Си Цзиньпину о цели урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина, что видит цель украинского урегулирования в долгосрочном мире, а не в короткой передышке. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

Путин рассказал Си Цзиньпину о цели урегулирования на Украине
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"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал Ушаков.
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