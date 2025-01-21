Путин рассказал Си Цзиньпину о цели урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина, что видит цель украинского урегулирования в долгосрочном мире, а не в короткой передышке. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал Ушаков.