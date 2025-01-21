Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала указ президента США Дональда Трампа об отказе от инициатив в области многообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве. В своем Telegram-канале она призвала задуматься, скольким людям за годы подобной пропаганды успели сломать жизнь.

Указ Трамп подписал в первые сутки после инаугурации. Отмечается, что в течение 60 дней в федеральных органах власти должны быть ликвидированы все должности по этому направлению.

«Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?» — задалась вопросом Захарова.

Она отметила, что «эту белиберду» Соединенные Штаты продвигали долгие годы на всех международных площадках. Кроме того, Вашингтон заставлял страны и народы солидаризироваться с антинаучными «нарративами». По словам Захаровой, это была «та самая пропаганда, которая убивает».

«Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции — расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину», — добавила дипломат.

Ранее Трамп заявлял, что при нем в Соединенных Штатах будет только два пола: мужской и женский. Ожидается, что президент США установит на законодательном уровне определение биологического пола.