Лавров прокомментировал первые распоряжения Трампа

Первые заявления президента США Дональда Трампа показывают планируемые методы продвижения интересов Вашингтона в период президентского срока политика. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров прокомментировал намерения Трампа ввести пошлины для стран БРИКС и распоряжения о выходе из ряда соглашений, включая Парижское соглашение по климату. По мнению дипломата, интересы США заключаются в желании всегда быть сильнее любого конкурента. Министр отметил, что желание Вашингтона не менялось независимо от прихода к власти демократов или республиканцев.

Ранее Трамп пригрозил ввести огромные пошлины против БРИКС. Политик подчеркнул, что это не просто угроза, а уже высказанная им позиция.