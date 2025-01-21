Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.

Путин в ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР назвал своего коллегу дорогим другом, передает ТАСС.

В ходе беседы лидеры двух стран подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на будущее.

«Дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заявил Путин.

Кроте того, Путин подчеркнул, что Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай и сохраняет лидерство по экспорту нефти.

«Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», – отметил российский президент.

Кроме того, Путин сообщил, что несмотря на негативные внешние факторы, объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7%, достигнув более 220 млрд долларов.

По китайским данным, товарооборот за весь год составил почти 245 млрд долларов.

Путин подчеркнул, что хотя учтены данные только за 11 месяцев, результаты демонстрируют значительный рост.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.