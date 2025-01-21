Путин объяснил, почему сотрудничество РФ с Китаем выгодно всему миру

Российско-китайское сотрудничество создает более справедливый многополярный миропорядок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«[Мы] совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка. Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — заявил Путин в ходе разговора с лидером КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

Информация размещена в telegram-канале Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ и Китай активно координируют свои действия не только двусторонне, но и на различных многосторонних форумах. Например, в ООН и ее Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G-20 и АТЭС.

В ходе разговора с Си Цзиньпином Путин также подчеркнул, что диалог с лидером КНР в начале каждого года стал доброй традицией. Она позволяет планировать партнерство между двумя странами и подводить итоги.