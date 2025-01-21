Путин: идеологии фашизма и милитаризма нельзя позволить снова поднять голову

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции высказался о важности борьбы против фашизма. Трансляцию диалога вела пресс-служба Кремля.

«Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что как для России, так и для Китая победа в Великой Отечественной войне является священной.

В декабре политолог содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман назвал идеологию фашизма единственным способом объединить Запад. По мнению ученого, ничто другое его не восстановит.

20 января американский миллиардер Илон Маск вскинул руку в приветствии, похожем на нацистский салют, во время инаугурации Дональда Трампа. Когда предпринимателя начали критиковать, тот призвал своих противников придумать «грязные трюки получше».

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фа

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