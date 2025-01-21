Песков двумя словами ответил насчет подготовки разговора Путина и Трампа

Подготовка телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в настоящий момент еще не началась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, вышла ли уже команда президента США на контакт с Кремлем и началась ли подготовка беседы двух лидеров, передает ТАСС.

Пока нет, — сказал Песков.

Ранее Трамп изъявил намерение встретиться с Путиным. По словам республиканца, беседа может состояться уже в скором времени. Точной даты встречи с российским лидером глава Белого дома не озвучил. Однако политик допустил, что разговор с президентом РФ ожидается, предварительно, после начала переговоров между Москвой и Киевом.

Песков тем временем указал, что команда президента США пока не направляла в Кремль запрос на контакты с главой России. По его словам, Путин будет приветствовать возможный диалог с коллегой из США.

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Также украинской издание «Страна.ua» сообщало, что заявления Трампа, прозвучавшие после его вступления в должность, оставляют развилку для двух противоположных вариантов развития конфликта — прекращение боевых действий или радикальная эскалация с угрозой прямого столкновения НАТО и России. Авторы отмечали, что все решит звонок Трампа Путину. Если глава Белого дома не сможет ничего предложить президенту РФ, Москва на сделку не пойдет, говорится в материале.