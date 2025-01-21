В Госдуме раскрыли судьбу замороженных российских активов при Трампе

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Президент США Дональд Трамп вряд ли поможет разморозить российские активы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что американский лидер может распоряжаться только теми активами, которые «застряли» в США.

Что касается Трампа, сложно предположить, что он может сделать. Он может распорядиться только активами, которые заморозили США. Но тут такое дело, что мы снова купили ценные бумаги правительства США совсем недавно — в декабре. Будут они их замораживать или не будут — это вопрос уже другой. Я не сильно верю, что Трамп будет каким-то образом помогать России выйти из этого положения, потому что экономические и финансовые санкции впервые ввел он, — пояснил депутат.

По словам парламентария, Трамп в любом случае будет давить и на Россию, и на Запад, и на Восток. Он напомнил, что президент США уже изъявил желание купить одну нитку «Северного потока». Депутат отметил, что в таком случае Вашингтон сможет распоряжаться российским газом по одной трубе.

Евросоюз ведет речь о том, чтобы проценты, начисленные за замороженные активы, отдать на восстановление Украины либо использовать по какому-то другому назначению. Но ни к какому решению они до их пор не пришли. Тот капитал, который был, $300 млрд, замороженным остается. В принципе они для США не имеют большого веса, у них бюджет исчисляется триллионами долларов. Но нам они навредить могут. Я думаю, что разморозка активов произойдет только тогда, когда закончится спецоперация, — заключил Арефьев.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что страны Евросоюза пытаются договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января. При этом она отказалась комментировать возможное обращение к властям Бельгии о блокировании активов, если продлить антироссийские рестрикции не удастся.