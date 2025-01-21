В Госдуме раскрыли, начались ли переговоры Путина и Трампа по Украине

Слова президента США Дональда Трампа о разрушении России без сделки по Украине похожи на блеф, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, высказывание политика можно оценить поговоркой про ежа и голые части тела. Парламентарий не исключил, что Трамп и лидер РФ Владимир Путин уже начали «дистанционные» переговоры.

Хорошая поговорка гласит — бесполезно пугать ежа голыми частями тела. Статистика свидетельствует обратное — Путин, по природе, созидатель, а не разрушитель. Трамп это знает. Такие заявления Трампа похожи на политический блеф для своего электората и свидетельствуют о том, что переговоры, пока дистанционные, между двумя президентами уже начались, — заявил Шеремет.

По его словам, личная встреча Путина и Трампа пройдут в другой тональности. Шеремет добавил, что очные переговоры внесут ясность в отношения США и России.

Уверен, что только их личная встреча которая пройдет в другой тональности, расставит все точки над и, внося определенность в отношения между двумя державами, гарантии и дальнейшие перспективы СВО, — подытожил Шеремет.

Трамп ранее изъявил намерение встретиться с Путиным. По словам республиканца, беседа может состояться уже в скором времени. Точной даты переговоров с российским лидером глава Белого дома не озвучил.