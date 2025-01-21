В Москве флаг над посольством США подняли по распоряжению Трампа

Утром во вторник, 21 января, флаг США был поднят над американским посольством в Москве по распоряжению нового президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Флаг над зданием посольства США, расположенным на площади ДНР в Москве, был приспущен по распоряжению экс-главы США Джо Байдена - в память о 39-м президенте страны Джимми Картере.

Картер скончался 30 декабря 2024 года на 101-м году жизни. Байден издал указ, согласно которому флаги над Белым домом, а также над другими правительственными зданиями в стране и за рубежом должны быть приспущены в течение 30 дней со смерти Картера.

В понедельник, 20 января, состоялась инаугурация Трампа. После произнесения текста присяги он официально вступил в должность президента США. Одним из первых указов Трампа стал документ, запрещающий приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугураций американских президентов.