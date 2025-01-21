В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и руководство Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала, ответил на вопрос ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Он добавил, что Москва подтверждает свои обязательства по соблюдению нейтралитета этого водного пути.

В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала
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Исходим из того, что международно-правовой режим Панамского канала четко определен и зафиксирован в Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала между Соединенными Штатами Америки и Республикой Панама, — сказал Щетинин.

Документ был подписан 39-м президентом США Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом. Заключение соглашения состоялось 7 сентября 1977 года и вступило в силу 1 октября 1979 года. Россия участвует в протоколе с 1988 года.