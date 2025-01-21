В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и руководство Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала, ответил на вопрос ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Он добавил, что Москва подтверждает свои обязательства по соблюдению нейтралитета этого водного пути.

Исходим из того, что международно-правовой режим Панамского канала четко определен и зафиксирован в Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала между Соединенными Штатами Америки и Республикой Панама, — сказал Щетинин.

Документ был подписан 39-м президентом США Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом. Заключение соглашения состоялось 7 сентября 1977 года и вступило в силу 1 октября 1979 года. Россия участвует в протоколе с 1988 года.