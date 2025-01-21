Российский депутат дал совет Трампу, стремящемуся стать миротворцем

Президент США Дональд Трамп может запомниться как миротворец, если услышит РФ в процессе урегулирования кризиса на Украине. Такое заявление сделал член нижней палаты российского парламента Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

© Газета.ru

Законодатель отметил, что американскому лидеру надо понять геополитические интересы Москвы и осознать причины начала вооруженного конфликта против Киева. По его словам, в том числе эти причины заключаются в «расширении» НАТО на Восток и милитаризации всех сфер жизни на Украине.

«Если Трамп сумеет услышать РФ <…>, то войдет в историю миротворцем. Не поймет — так и останется ковбоем с прерий, влипнет в историю», — подчеркнул депутат.

Как сказал Ивлев, российские войска продолжали продвижение на поле боя, пока новый президент США занимался «предвыборным бахвальством» по теме Украины. В результате соответствующие высказывания американского лидера стали свидетельством его слабой позиции.

«Поэтому ему надо сесть за стол переговоров на условиях, которые удовлетворят РФ», — подытожил парламентарий.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства. Во время церемонии инаугурации он рассказал, что намерен стать «миротворцем и объединителем».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США.