В Госдуме высказались о политическом поведении Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. В основе политического поведения республиканца можно увидеть уверенную, быструю и решительную логику действий политика, предпринимателя и шоумена, цитирует Ивлева РИА Новости.

В Госдуме высказались о политическом поведении Трампа
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«Такое поведение характерно для большого и сильного политика, опирающегося на преемственность обитателей Белого дома. (...) Трамп будет делать все так, чтобы представить свои действия исключительно как победу США, а не просто как найденный переговорный компромисс», — высказался депутат.

В Госдуме рассказали о политике Трампа в отношении Украины

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп дал поручение своему окружению организовать после вступления в должность телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что в ходе беседы политики обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и организацию в будущем встречи для проработки данного вопроса.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.

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