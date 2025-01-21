В России отреагировали на напоминающий нацистский жест Маска

Американский миллиардер и глава новой структуры в правительстве США Илон Маск еще много раз пожалеет, что на инаугурации Дональда Трампа продемонстрировал напоминающий нацистское приветствие жест. Так на случившееся отреагировал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

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Марков заявил, что на самом деле жест Маска не имел отношения к Третьему Рейху, а являлся лишь приветствием американского флага, однако, несмотря на это, бизнесмен все равно совершил огромную ошибку.

«Маск — главный политический партнер Трампа, а Трампа его противники обвиняли и обвиняют в фашизме. Поэтому все могущественные противники Трампа будут тысячи раз показывать эту глупую псевдозигу Маска», — написал в блоге политолог.

К сказанному выше Марков добавил фразу «много раз он еще пожалеет об этом жесте».

При этом, политолог отметил, что надеется, что из-за случившегося миллиардеру придется все время доказывать свое неприятие нацизма.

«Для этого ему надо разоблачать и бить фашизм. А где есть реальный фашизм в мире? Да, на Украине», — порассуждал эксперт.

О необычном поведении Маска после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в жесте, напоминающем римский салют. Телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.