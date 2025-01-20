В Совфеде отреагировали на инаугурационную речь Трампа

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вопросов к его планам стало больше. Об этом у себя в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что речь Трампа на инаугурации была «тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым он уверен в реализуемом успехе».

«И потому важно обратить внимание и на то, что в этом выступлении не прозвучало», — написал Косачев.

По его словам, России важны вопросы, касающиеся ее интересов, и единственным «пересечением» является намерение Трампа превратить США в энергетическую сверхдержаву, залив мировые рынки американской нефтью. Вице-спикер Совфеда уверен, что за этим внимательно будет следить не только РФ, но и другие нефтедобывающие страны.

«А вот то, что не прозвучали ни вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости и успехе», — добавил он.

Косачев считает, что такая явная осторожность может означать либо готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, либо оттачивание собственных аргументов с тем, чтобы «в конце концов обрушить их на головы противоположной стороны».