В Совфеде отреагировали на инаугурационную речь Трампа
После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вопросов к его планам стало больше. Об этом у себя в Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Он отметил, что речь Трампа на инаугурации была «тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым он уверен в реализуемом успехе».
«И потому важно обратить внимание и на то, что в этом выступлении не прозвучало», — написал Косачев.
По его словам, России важны вопросы, касающиеся ее интересов, и единственным «пересечением» является намерение Трампа превратить США в энергетическую сверхдержаву, залив мировые рынки американской нефтью. Вице-спикер Совфеда уверен, что за этим внимательно будет следить не только РФ, но и другие нефтедобывающие страны.
«А вот то, что не прозвучали ни вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости и успехе», — добавил он.
Косачев считает, что такая явная осторожность может означать либо готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, либо оттачивание собственных аргументов с тем, чтобы «в конце концов обрушить их на головы противоположной стороны».
«В общем, вопросов стало даже больше, чем их было до того», — заключил он.