В России отреагировали на слова советника Трампа о готовности Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли может быть легитимным переговорщиком по вопросу установления мира с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на слова советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о готовность Зеленского к переговорам с Москвой.

Ранее Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта.

«За последние два-три месяцы мы слышали так много противоречивых заявлений Зеленского, к тому же легитимность самого Зеленского под большим вопросом. Готовность Украины к решению этих задач зависит не от Украины», — отметил Чепа.

До этого телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Уточняется, что в ходе беседы главной темой станет организация встречи, которая послужит началом для мирного урегулирования конфликта на Украине.