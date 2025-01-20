Путин поручил Лаврову работать над освобождением российского заложника ХАМАС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, поручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову проведение работы по освобождению российского гражданина, который остался в плену ХАМАС.

— Я бы просил вас по линии министерства иностранных дел и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос и сделать все для того, чтобы наш гражданин был на свободе, — заявил российский лидер, обратившись к Лаврову в ходе оперативного заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ, его слова приводит Интерфакс.

Министерство иностранных дел Египта сообщило, что первый этап прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлится 42 дня: во время него движение освободит 33 израильтянина в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных. В списке израильских заложников также присутствует российский гражданин Александр Труфанов. Уточняется, что его взяли в заложники еще в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

19 января три израильтянки, освобожденные в секторе Газа, благополучно прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных. По прибытии на точку встречи женщины увиделись со своими матерями, которые ждали их на месте. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили факт передачи бывших заложниц, подчеркнув свое намерение добиться освобождения всех остающихся в Газе заложников.