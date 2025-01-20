Американцы рискуют, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки президента России Владимира Путина в РФ. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

Он назвал сообщения об отсутствии поддержки Путина в России вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.

«Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины», — добавил Макгрегор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на результаты ВЦИОМ заявил, что российский глава пользуется огромной поддержкой населения — уровень доверия ему превышает 78%.