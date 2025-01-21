Россия сможет изымать активы иностранцев

Россия планирует изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ. Законопроект, который уже согласован с ключевыми государственными органами, будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на документ.
Законопроект, который будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе, направлен на выполнение указа президента от 23 мая 2024 года. Согласно ему, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность, а перечень таких активов будет составлен правкомиссией по иностранным инвестициям. Оценка стоимости изымаемого имущества будет проводиться по специальной процедуре.
У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы
До сих пор конфискация иностранных активов в России не проводилась. Однако на данный момент действует блокировка средств и ценных бумаг из стран, признанных недружественными. Иностранные инвесторы не могут отчуждать эти активы без разрешения российских властей.
Ранее Bloomberg сообщал, что конфискация российских активов может навредить евро.