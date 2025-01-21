Россия сможет изымать активы иностранцев

Россия планирует изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ. Законопроект, который уже согласован с ключевыми государственными органами, будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на документ.

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Законопроект, который будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе, направлен на выполнение указа президента от 23 мая 2024 года. Согласно ему, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность, а перечень таких активов будет составлен правкомиссией по иностранным инвестициям. Оценка стоимости изымаемого имущества будет проводиться по специальной процедуре.

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До сих пор конфискация иностранных активов в России не проводилась. Однако на данный момент действует блокировка средств и ценных бумаг из стран, признанных недружественными. Иностранные инвесторы не могут отчуждать эти активы без разрешения российских властей.

Ранее Bloomberg сообщал, что конфискация российских активов может навредить евро.