Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог бы испортить праздничную атмосферу на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он отметил, что окружение Трампа осознает сомнительную легитимность Зеленского.

«Трамп и его команда прекрасно понимают, что легитимность Зеленского практически нулевая. Они не хотят, чтобы их триумф омрачался присутствием людей с сомнительной репутацией. Им совершенно не нужно, чтобы внимание прессы переключалось на обсуждение того, в какой маечке Зеленский пришел или в каких сапогах он там появился. Это просто испортило бы праздник», – передает слова Климова News.ru.

Сенатор отметил, что команда Трампа не желает, чтобы внимание прессы было сконцентрирована на внешнем виде Зеленского на мероприятии. Климов провел параллель, указав, что главарь

киевского режима является лишь «американским слугой» и его присутствие на инаугурации неуместно.

Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

«Кто же будет приглашать отработавшего свое слугу на главное торжество господина? Зеленский стал фигурой, о которой пора забыть, и не только им, но и нам тоже», – добавил сенатор.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Зеленского о том, что он сам отказался ехать на церемонию из-за плотного графика. Она подчеркнула, что решение об отказе в приглашении на инаугурацию исходило от Вашингтона.

Ранее профессор предположил, что Зеленский рискует лишиться власти в течение года. Об этом может свидетельствовать заявление Трампа.