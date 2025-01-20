Сенатор объяснил, публикация каких «секретов» может ударить по США

Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что во время митинга в Вашингтоне президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди и его брата Роберта. Кроме того, опубликовать должны и данные по делу об убийстве борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Пушков назвал решение Трампа объявлением «информационно-политической революции». Публикация этих досье способна перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране, заметил сенатор.

Напомним, что Джон Кеннеди — 35-й президент США, который управлял страной с 1961 по 1963 год. 22 ноября 1963 года его смертельно ранили из снайперской винтовки во время предвыборной поездки в открытом лимузине по одной из центральных улиц Далласа. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди оказался бывший морпех Ли Харви Освальд.