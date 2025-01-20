Захарова высказалась о назначении нового посла РФ в США

Российская сторона еще не получила агреман на назначение нового посла в США. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что в конце ноября в российских СМИ появилась информация, что директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым послом России в Вашингтоне. Он сменит на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова, которого президент РФ Владимир Путин снял с должности в октябре.

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20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что человек на эту должность уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры по официальному утверждению его кандидатуры. В МИД РФ отмечали, что давно определились с кандидатурой посла, однако публично ее называть не стали.