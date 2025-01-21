Посол РФ в Израиле: Труфанова могут освободить из Газы в течение 3-4 недель

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов может быть освобожден из сектора Газа в течение 3-4 недель. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден", - сказал российский дипломат.

Викторов отметил, что российская сторона обладает сведениями, что состояние здоровья гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова после захвата в заложники не совсем удовлетворительное. Руководство ХАМАС также дало твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину.

"К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится. Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российское стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этого соглашения, достигнутого недавно [между Израилем и ХАМАС]", - сказал он.

Викторов отметил, что Труфанов получил ранение "еще при захвате".

"Речь не идет о том, что он был ранен во время пребывания в качестве заложника в секторе Газа", - добавил он.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщала ТАСС, что Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с ХАМАС.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan опубликовала перечень из 33 заложников, которых должны освободить на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их родственников проинформировали, что их родных будут освобождать на первом этапе. Власти не уточнили семьям данные о состоянии этих похищенных. По информации Kan, израильская сторона полагает, что большинство из них живы.

Первый этап соглашения, согласно предварительным договоренностям, должен был вступить в силу в воскресенье в 09:30 мск. Однако из-за того, что движение ХАМАС с задержкой передало список заложников, которых оно готово освободить в первый день, режим прекращения огня в секторе Газа начался в 12:15 мск. 19 января на родину были возвращены три гражданки Израиля: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе остаются 94 человека.