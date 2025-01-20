Телефонные разговоры между президентами России и США обычно происходят в течение первых одной-двух недель после инаугурации американского лидера. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил ТАСС.

Экс-президенты Джо Байден и Барак Обама (первый срок) позвонили российским коллегам через шесть дней после инаугурации. Дональд Трамп (в первый срок) — через восемь. Джордж Буш-младший — через 11 и 12 дней соответственно. Исключение составил второй срок Обамы, когда разговор состоялся через 40 дней, хотя поздравление с переизбранием было передано ранее.

Ожидается, что Трамп, следуя традиции, также свяжется с главой РФ Владимиром Путиным вскоре после инаугурации 20 января, передает ТАСС.

Возможная встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента Дональда Трампа состоится не раньше марта. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил журналист Александр Юнашев.

Раскрыты детали плана Трампа по урегулированию на Украине

20 января появилась информация, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. По данным СМИ, одной из целей беседы станет обсуждение вопроса об организации в ближайшие месяцы личной встречи двух президентов, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.