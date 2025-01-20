Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT осудил слова президента Молдавии Майи Санду о том, что поставки газа в Приднестровье является нарушением закона.

«Во-первых, это бред, как минимум. Во-вторых, это похоже на геноцид. Санду вынуждает жителей Приднестровья замерзать. В данной ситуации, та же Молдавия должна Газпрому более $700 млн. Газпром же готов предоставить газ, чтобы люди не замерзали», — отметил парламентарий.

По его словам, в Приднестровье температура «в домах 8 °С, в садиках, школах отопления нет».

Санду назвала незаконными поставки газа в Приднестровье при содействии России

«Санду говорит, что не пустит газ... Любые добрые слова заканчиваются. Это ужасно, что такие люди приходят к власти», — заключил Ананских.

Ранее Санду назвала незаконными поставки газа в Приднестровье при содействии России.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия не пускает газ из России по политическим соображениям.