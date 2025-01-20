Трампу предрекли новое покушение во время инаугурации
Политолог Анастасия Гафарова заявила, что на нового президента США Дональда Трампа может произойти спонтанное покушение во время инаугурации 20 января. Об этом она рассказала «Абзацу».
По мнению Гафаровой, с учетом инцидентов, происходивших во время предвыборной кампании в 2024 году «неожиданности практически неизбежны».
«Первое, что приходит на ум, – это вероятное покушение на избранного президента [во время инаугурации - прим.ред.]. И неслучайно в Вашингтоне беспрецедентно усиливаются меры охраны, натягиваются километры колючей проволоки, воздушное пространство будут патрулировать дроны», - подчеркнула политолог.
В то же время, по ее мнению, серьезной попытки устранить Трампа и организованного покушения не будет. На данном этапе это «теряет смысл», заключила эксперт.
Ранее американские спецслужбы предупредили, что инаугурация Трампа может стать «привлекательной целью» для воинствующих экстремистов. В специальном отчете спецслужб подчеркивалось, что каких-либо конкретных угроз в адрес Трампа нет. Однако спецагенты считают, что экстремисты (особенно те, у кого есть «обиды, связанные с выборами») могут рассматривать церемонию как «последнюю возможность повлиять на результаты выборов посредством насилия».
Документ спецслужб содержит множество «кошмарных сценариев» и описывает типы людей, которые могли бы воплотить их в реальность. Речь идет об иностранных террористах, внутренних экстремистах и «волках-одиночках», способных подготовить взрыв или направить на Трампа беспилотник. Кроме того, спецслужбы опасаются беспорядков в городе и возмездия Ирана за приказ Трампа убить генерала Касема Сулеймани.
Полицейское управление Вашингтона в день инаугурации будет усилено примерно четырьмя тысячами офицеров. В общей сложности на месте будет находиться около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военных.