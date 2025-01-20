Посол России оценил данные о планах США по свержению президента Венесуэлы

Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет «избавиться» от нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Источник Axios отметил, что смена режима необязательно должна сопровождаться военными действиями.

Портал пишет, что команда Трампа хочет, чтобы Мадуро повторил судьбу свергнутого президента Сирии Башара Асада, который в итоге оказался в Москве.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ, заслуженный профессор Московского государственного лингвистического университета Ян Бурляй объяснил «Свободной Прессе», что для США вмешиваться в дела стран Латинской Америки является традицией. При этом проводить аналогии с ситуацией в Сирии не очень корректно.

«В первую очередь, это касается внутриполитического положения. На территории Венесуэлы последние, грубо говоря, 60 лет никаких военных действий, антиправительственных не проводилось. Действительно значительная часть эмигрировала из станы в силу тяжелых социально-экономических условий, вызванных, в том числе, блокадой венесуэльской экономики со стороны Вашингтона, но все протесты до настоящего времени носили не военный характер. Поэтому в данном случае, конечно, никакие аналогии не годятся», — уточнил собеседник издания.

На вопрос «СП», насколько уместно сравнивать Мадуро и Асада с точки зрения их позиций внутри страны, посол ответил, что президент Венесуэлы контролирует обстановку практически во всех крупнейших стратегических сферах, во всех отраслях государственной власти. Также Мадуро пользуются серьезной поддержкой со стороны стран союзников, и это не только Россия.

«Вместе с тем хочу подчеркнуть: что касается прямого вмешательства США во внутренние дела вплоть до финансирования — это они с удовольствием. Можно было бы провести параллель какую-то с высадкой в свое время на Кубе контрреволюционеров при помощи ЦРУ и под прикрытием американских военно-воздушных сил. Они так действуют в Латинской Америке, это их традиционный стиль — что Никарагуа, что Гренада, что Панама, перечислять устанем. Такое развитие событий, к сожалению, возможно», — заключил Бурляй.

Ранее избранный Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.