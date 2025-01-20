В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут переговоры не раньше марта 2025 года. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ.

По словам собеседников Юнашева, перед личной встречей Путин и Трамп должны сначала провести телефонный разговор. После этого, возможно, будут даны указания к подготовке встречи.

Источники корреспондента считают, что до личной встречи Путина с Трампом «на самом деле далеко». По словам дипломатов, перед переговорами с Путиным Трамп должен нанести свой первый официальный визит (по одной из версий, это будет визит в Китай). И только после этого можно будет говорить о месте и времени «супервстречи».

Ранее Трамп заявил, что его переговоры с Путиным уже готовятся. Провести встречу президентов на своей территории уже предложили Швейцария и Сербия. В Кремле отмечали, что предметная подготовка к встрече пока не ведется и место для переговоров еще не выбрано.

Украинцы рассказали о страхе перемен при президентстве Трампа в США

13 января Трамп уточнил, что намерен встретиться с Путиным «очень скоро». Как отметил новый лидер США, он сделал бы это еще раньше, но сначала ему нужно «попасть в Белый дом». Инаугурация Трампа состоится 20 января.

В ходе своей прямой линии в декабре 2024 года Путин заявил, что готов к телефонному разговору с Трампом «в любое время». Российский президент подчеркивал, что будет готов и к встрече, если глава США захочет этого.