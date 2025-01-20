Путина назвали уместным гостем на инаугурации Трампа

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она написала в социальной сети X.

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Оуэнс назвала Путина более уместным гостем на инаугурации Трампа, чем Зеленский. Она посчитала украинского лидера «буквально подкупленным актером».

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«У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили [на инаугурацию Трампа]. Он действительно возглавляет государство», — подчеркнула журналистка.

Ранее сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию. Дональд Трамп-младший уточнил, что все три раза глава Украины получил отказ.