В Запорожской области заявили о планах подать иск против Украины

Власти Запорожской области намерены подать судебный иск в отношении Украины, в рамках которого планируется взыскать ущерб от действий Киева. Об этом ТАСС заявил председатель законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

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«Конечно, мы будем это делать. Крымчане создали прецедент, подготовили почву для нас. За издевательства над жителями региона киевская власть, которая еще и называет жителей российского региона своими гражданами, должна быть наказана», — сказал председатель.

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Емельяненко добавил, что юридическая подготовка решения вопроса начнется в скором времени.

В ноябре прошлого года Верховный суд республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. За жителями полуострова признано право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения «права на жизнь и здоровье» в результате ограничения украинской стороной подачи энергетических ресурсов.

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