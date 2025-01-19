Путина попросили об объединении с Россией во время поездки в Киев

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин показал эксклюзивные архивные кадры «Прямой линии» президента России Владимира Путина с украинцами. На них ветеран Великой Отечественной войны из Украины попросил российского лидера об объединении стран. Об этом Зарубин рассказал в своем telegram-канале.

«Я с Украины, хочу сказать вам. Вы во главе государства, сделайте так, чтобы мы были вместе. Вместе мы победили. Если вы сделаете — мы победим, никакие трудности...», — обратился фронтовик к Путину.

Опубликованы кадры прямой линии Путина с украинскими жителями

Глава российского государства ответил коротко: «Будем!»

Эксклюзивные кадры показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Цикл посвящен прямой линии российского лидера с Украиной, которая прошла в 2004 году. Вещание производили с центра Киева, с улицы Банковая.