Какие обещания Трамп начнет выполнять сразу после инаугурационного банкета

Сегодня в полдень в Вашингтоне (20:00 мск) пройдет инаугурация президента США, после которой Дональд Трамп во второй раз после четырехлетнего перерыва станет хозяином Белого дома. Эксцентричный старый-новый президент на кого-то наводит ужас, а другие связывают с ним надежды.

В ходе избирательной кампании Трамп (как утверждают в Америке) побил рекорд среди всех президентов США по количеству данных обещаний.

О том, что из сказанного Трампом так и останется словами, «Свободной Прессе» рассказал депутат Госдумы, руководитель института стран СНГ Константин Затулин.

«СП»: Константин Фёдорович, Трамп раздал множество предвыборных обещаний. Какие из них, на Ваш взгляд, он отложит в долгий ящик или забудет, а с чего начнёт немедля? Какими будут его первые шаги после инаугурации?

- Начнёт он, по определению, с наведения своего порядка в Белом Доме и вокруг него. Трампу предстоит утвердить свою администрацию, и этот процесс может быть не очень простым. К разным его назначенцам по-разному относятся на Капитолийском холме.

А затем, наверное, Трамп, согласно своим обещаниям, должен будет заняться тем, что он называет прекращением конфликта на Украине.

И безусловно, как мне кажется, он должен будет вмешаться в дела на Ближнем Востоке. Нужно сказать, что там это хорошо понимают, поэтому и поторопились с соглашениями между Израилем и ХАМАС. В данном случае – поторопились с арабской стороны, потому что ожидают: Трамп будет ужесточать позицию на Ближнем Востоке в пользу Израиля.

Россия, со своей стороны, 17 января подписала договор о стратегическом партнёрстве с Тегераном, причем в условиях, когда распространяются слухи, что Трамп склоняется к нанесению какого-то превентивного удара по Ирану.

Этот договор очень долго откладывался, но обоюдным желанием сторон стало подписать его до того, как Трамп вступит в должность. В Тегеране хотят иметь дополнительные гарантии, и видят их в договоре с Россией, а Москва не хотела подписывать этот договор после прихода Трампа, чтобы новому президенту из-за этого не пели прежнюю песню о враждебности России.

"СП": Интересным обещанием Трампа было присоединить Канаду. Когда он займётся этим?

- Трамп анонсировал действия в отношении Гренландии, Панамского канала и Канады. Но если в случае с Канадой это скорее всего троллинг, то с Гренландией, полагаю, будут конкретные шаги.

Я совершенно не уверен, что Гренландия станет частью США, но то, что она обретёт независимость, которая будет развиваться под крылом Вашингтона – в этом у меня мало сомнений.

Что касается Панамского канала, он тоже может быть возвращён под юрисдикцию США, несморя на протесты – под предлогом того, что руководство Панамы не обеспечило нейтральный статус этой артерии. Канал используется в интересах Китая, который является конкурентом США.

Китай, как мы видим, тоже хотел бы избежать непредсказуемости в отношениях, поэтому Си Цзиньпин уже переговорил с Трампом. Видимо, китайский лидер пытается предотвратить какие-то одиозные решения, потому что никто на самом деле не знает, что в голове у нового президента США.

"СП": А обещания по внутренней повестке США Трамп не забудет?

- Надо ожидать от него обещанных мер по миграционной проблеме. Он будет ограничивать проток приезжих.

Вполне возможно, что Трамп не простит губернатору Калифорнии политического соперничества, и попытается возложить на него вину за пожары, бушующие в штате. Будет добиваться отставки противника.

"СП": В каком темпе Трамп будет исполнять обещания - два года раскачиваться или возьмёт с места в карьер?

- Я думаю, что исходя из ожиданий, которые он распространяет, и собственного образа, Трамп не будет долго раскачиваться. Другое дело, что не по всем пунктам быстро достигнет результата.

В том числе это касается и российско-украинского конфликта. Приходом Трампа сейчас озабочены не только в Киеве. В Москве тоже нет уверенности, что Трамп правильно понимает, на что рассчитывает Россия в этих переговорах, но и самого начала отказать ему тоже не хотят. Потому что отказать – этот толкнуть Трампа на рельсы прежней администрации в отношениях с Россией.

Путин уже предупредительные шаги сделал, заявив, что России нужен мир, а не какое-то перемирие.

А есть вопросы, которые он может решить быстро. Например, Трампу не нравится, что Байден вычеркнул Кубу из списка подсанкционных стран, и очень может быть, что санкции против Гаваны вернутся.

"СП": Трамп будет делать всё и сразу, или в какой-то очерёдности: Сначала Ближний Восток, потом Россия и так далее?

- Какие-то направления могут быть первостепенными, но это не значит, что он будет выбирать одну единственную тему. По Украине и Ближнему Востоку различные шаги могут делаться одномоментно.

Единственное: я не думаю, что Трамп начнёт с обострения отношений с Китаем. Вот это может быть уже во вторую очередь, потому прежде он должен быть уверен, что все остальные вопросы удаётся разрешить.

"СП": Как приход Трампа повлияет на пространство СНГ?

- Мне кажется, что слишком большого внимания странам СНГ он уделять не будет. Среднюю Азию уже начали пробовать на зуб американские эмиссары, расшатывать лояльность в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Но вряд ли у Трампа к этому будет чрезмерный интерес. По крайней мере – на первых порах. Ему сейчас интереснее Россия.

Для него важно понять, насколько возможно оттянуть Россию от по-настоящему больших евразийских альянсов и БРИКС в обмен на умиротворение украинского конфликта.

Исключением для США на постсоветском пространстве может стать Армения, которая сама идёт им в руки, а в Америке всегда были армянские лоббисты.

Но тут вопрос: что предпочтёт Трамп: укрепление отношений с Турцией и Азербайджаном или Армению. В первом случае ничего кроме слов поддержки в Ереване от него не дождутся.